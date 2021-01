Calcio: Buffon fa 43 anni, auguri da Fifa e Uefa 'incomparabile portiere'

"Auguri, incomparabile portiere". Arrivano dalla Fifa, oltre che da tanti colleghi, compagni di oggi o di ieri, gli auguri a Gianluigi Buffon, che festeggia i suoi 43 anni all'indomani di un'altra partita giocata, ieri in Coppa Italia contro la Spal. Sul suo account twitter, la confederazione mondiale cita una frase di Pirlo ("sono fiero dei miei trofei, ma se c'è qualcuno al quale devo dire grazie per averli vinti è Buffon") e celebra il portiere con le foto dei festeggiamenti per la Coppa del Mondo vinta nel 2006, di una visita a Papa Francesco, di un'esultanza con i compagni Juve.

Auguri anche dalla Uefa, che sempre sul suo account twitter festeggia Buffon con una carrellata video delle sue migliori parate con la maglia azzurra.