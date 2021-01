Roma: forfait di Diawara, torna Santon

Sarebbe dovuto essere titolare questa sera in Coppa Italia contro lo Spezia, ma Amadou Diawara ha accusato un fastidio tendineo alla gamba sinistra che lo costringe al forfait. Fonseca non lo ha pertanto convocato per il match contro i liguri guidati da Vincenzo Italiano; in compenso, però, l'allenatore dei giallorossi ritrova Santon che ha smaltito la lesione muscolare. Ancora assenti, invece, Mirante e Calafiori.