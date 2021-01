Milan: è vicino l'accordo con Mandzukic

Mario Mandzukic è vicino a vestire la maglia del Milan. L'attaccante, svincolato dopo la fine del rapporto con Al-Duhai, sarebbe ad un passo dal trovare l'accordo definitivo con il club rossonero per sei mesi di contratto. Un arrivo, quello di Mandzukic, che garantirebbe ulteriore esperienza al reparto offensivo rossonero. Sul nuovo acquisto Stefano Pioli in conferenza alla vigilia della sfida contro il Cagliari non si è però sbilanciato: "Noi abbiamo una partita molto importante, non posso commentare i giocatori che non ho a disposizione. Ho molta fiducia nei miei dirigenti, la società rinforzerà la squadra se ci sarà la possibilità".