Mondiali: Italia-Irlanda, cammino azzurri comincia da Parma

Il cammino dell'Italia del ct Roberto Mancini verso i Mondiali di Qatar 2022 comincerà da Parma. Infatti lo stadio Tardini è stato scelto come sede di Italia-Irlanda del Nord, primo match degli azzurri nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo. La partita verrà giocata giovedì 25 marzo (alle 20.45). La sfida del Tardini, primo impegno del 2021 per la Nazionale, precederà le due trasferte per giocare contro Bulgaria e Lituania, rispettivamente il 28 e il 31 marzo.

Sono 7 i precedenti della Nazionale a Parma (6 vittorie e una sconfitta), dove tornerà a due anni di distanza dal 6-0 rifilato al Liechtenstein il 26 marzo 2019 in un match valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Reduce da una striscia di 22 risultati utili consecutivi (17 successi e 5 pareggi), l'Italia affronterà per la decima volta nella sua storia l'Irlanda del Nord: il bilancio per gli azzurri è di 7 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta ma assai amara, il 2-1 subito nel gennaio 1958 a Belfast che costò alla Nazionale la mancata partecipazione ai Mondiali di Svezia 1958.