Conte: 'Oggi la Dea bendata si è dimenticata di noi'

"E' stata sicuramente una gara strana, ci siamo ritrovati dal rigore sbagliato a subire l'1-2 della Samp che ci ha creato qualche difficoltà. Dispiace perché penso meritavamo qualcosa in più, diciamo che oggi la Dea bendata si è dimenticata di noi". Antonio Conte non nasconde la delusione per la sconfitta a Marassi che ferma la corsa della sua Inter. "La squadra stava facendo bene - ha sottolineato il tecnico Inter a Sky - creando occasioni da gol. Lukaku? Non è la prima volta che giochiamo senza Romelu, certo è un giocatore di cui conosciamo le qualità, ma non era al 100%".