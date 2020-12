Premier: Manchester United vince al 93', ora è secondo

Il Manchester United soffre all'Old Trafford ma vince contro il Wolverhampton, beffato da una rete di Rashford al 93'. Così ora i Red Devils mettono la freccia, superando Everton e Leicester e vanno a collocarsi in seconda posizione, con 30 punti e a due sole lunghezze dai grandi rivali del Liverpool. Scendono ancora i Wolves, che nelle ultime sei partite hanno messo insieme solo 4 punti.

"Non abbiamo fatto una grande partita ma siamo riusciti a trovare la vittoria contro un avversario davvero ostico da affrontare - il commento alla Bbc del tecnico dello United, Ole Gunnar Solskjaer -. Portare a casa il risulato nonostante una prestazione opaca per me rappresenta un grosso passo in avanti.

Il gol al 93'? Credo non sia casuale: abbiamo raggiunto una maturità sia fisica che mentale che ci permette di spingere fino all'ultimo secondo di ogni partita".