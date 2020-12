Il Barcellona si risolleva, battuta la Real Sociedad

Il Barcellona si risolleva e batte 2-1 al Camp Nou la Real Sociedad che, dopo la sconfitta di questa sera, resta in vetta alla classifica della Liga (con due partite in più), ma rimane in compagnia delle due compagini di Madrid, il Real e l'Atletico, entrambi con 26 punti. I blaugrana salgono, invece, in quinta posizione, con 20 punti.

Al Camp Nou, dopo il vantaggio dei baschi di San Sebastian, firmato al 27' da Jose, Jordi Alba al 31' e l'olandese De Jong al 43' hanno firmato la 'remuntada' per la squadra di Ronald Koeman.