Torino: Vojvoda, positivo per la terza volta

"Positivo per la terza volta", con l'emoticon della faccina disperata: Mergim Vojvoda aggiorna i tifosi del Torino sulle sue condizioni di salute attraverso Instagram. Il terzino ha postato una foto da casa con tanto di cyclette per mostrare che continua gli allenamenti nonostante il coronavirus. Il classe 1995, dunque, resta indisponibile e proseguirà l'isolamento, anche se si mantiene in forma con un programma personalizzato.