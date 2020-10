Juve: Kulusevski "Pirlo perfetto, dà grande fiducia"

(ANSA) - TORINO, 22 OTT - "Mister Pirlo è perfetto perché ti dà fiducia: sai che se fai bene, puoi giocare": così Dejan Kulusevski sul suo allenatore. "E' fondamentale avere un allenatore che non ha timore di lanciare i giovani - ha continuato lo svedese ai microfoni di Sky Sport - e in un top club come la Juve non è l'età a fare la differenza, ma ciò che si dimostra durante gli allenamenti". (ANSA).