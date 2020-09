Manchester City prende Dias, difensore da 70 milioni

Il Manchester City ha acquistato dal Benfica il difensore 23enne Ruben Dias per circa 65 milioni di sterline, oltre 71 milioni di euro, proponendogli un contratto di sei anni. Secondo la Bbc, al Benfica è andato il difensore centrale argentino Nicolas Otamendi, per 15 milioni di euro.

Dias è il terzo importante acquisto per Pep Guardiola, dopo il difensore Nathan Ake e l'attaccante Ferran Torres. Dias, giocatore della nazionale, è cresciuto nelle giovanili del Benfica prima di passare alla prima squadra, con la quale ha toccato le 113 presenze e vinto il campionato nel 2018-19.