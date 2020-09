Frank de Boer è il nuovo ct dell'Olanda

Frank de Boer è il nuovo commissario tecnico della nazionale olandese. Lo ha annunciato la federcalcio locale (Knvb) precisando che l'accordo fra le parti è valido fino ai Mondiali del 2022 (se gli arancioni si qualificheranno). Il nuovo ct, è scritto in una nota, "si metterà subito al lavoro, a partite dai prossimi impegni in amichevole contro il Messico e in Nations League con Bosnia e Italia". Frank, uno dei due gemelli de Boer che hanno giocato assieme nell'Ajax e nel Barcellona, ha fatto parte, da calciatore, della sua nazionale dal 1990 al 2004. Da allenatore ha cominciato nell'Ajax, poi è stato assistente di van Marwijk nello staff dell'Olanda che ha perso la finale dei Mondiali 2010 contro la Spagna. Tornato all'Ajax, ha vinto 4 titoli olandesi consecutivi a partire dal 2011 prima di andare all'Inter dove è stato esonerato dopo nemmeno tre mesi di lavoro. Negativa anche l'esperienza in Inghilterra al Crystal Palace, poi lo sbarco nella Mls nordamericana, alla guida dell'Atlanta United. Ora la nazionale da capo allenatore, un sogno che si realizza.