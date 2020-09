Infantino: "Da crisi ne usciamo solo se tutti uniti"

"Come Fifa siamo preoccupati per i club a livello mondiale ed è ovvio che l'impatto economico nel calcio sarà enorme. Più di 4 miliardi solo in Europa: bisogna vedere come affrontarlo. Uno dei problemi, è che ancora non si sa quando si tornerà alla normalità. Bisogna riflettere sul futuro, abbiamo dal 2024 un'opportunità sul calendario internazionale. Penso che se ne esce solo uniti: Fifa, Uefa, federazioni e club". Lo dice il presidente della Fifa Gianni Infantino, in conferenza stampa in Figc seguita alla visita a Palazzo Chigi dal premier Conte. "Come Fifa abbiamo stabilito un programma di aiuti, se dobbiamo fare di più faremo di più. Non solo sussidi ma anche regolamenti sui trasferimenti", ha aggiunto Infantino.