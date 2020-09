Tamponi tutti negativi nella nazionale under 21, via libera alla gara degli azzurrini con la Slovenia in programma alle 17.30 a Lignano Sabbiadoro. I test, effettuati ieri in tarda serata dopo la positività di uno dei giocatori del gruppo, hanno dato esito negativo e dunque la nazionale sarà regolarmente in campo nell'amichevole con la Slovenia. Il giocatore positivo resta asintomatico e lascerà il ritiro stasera.