Calcio: Ibra, io finito? Mi sto solo scaldando

"Pensate che io sia finito? Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando". È il videomessaggio postato stamattina sui social dall'attaccante del Milan che in maniera nemmeno troppo velata scaccia l'ipotesi del ritiro. "Quindi pensate che io sia finito - le parole pronunciate in inglese da Ibrahimovic mentre passano le immagini più emblematiche della sua vita di calciatore -. Che la mia carriera terminerà presto. Non mi conoscete. Ho dovuto combattere per tutta la vita. Nessuno credeva in me, così ho dovuto credere in me stesso".

"Alcune persone volevano spezzarmi, ma mi hanno solo reso più forte - aggiunge l'attaccante -. Altre volevano approfittare di me, ma mi hanno solo reso più furbo. E ora pensate che sia finito? A tutti voi, ho una sola cosa da dirvi: io non sono come voi, perché non sono voi. Io sono Zlatan Ibrahimovic e mi sto solo scaldando".