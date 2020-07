Totti vince un altro scudetto, Lazio battuta a calciotto

Gol e scudetto, come nel 2001 contro il Parma. Dopo quello vinto con la maglia della Roma, Francesco Totti conquista il suo secondo campionato, stavolta sui campi di calcio a 8. L'ex numero 10 giallorosso ha portato al successo la "Totti Sporting Club" superando in finale la Lazio. Totti è stato decisivo realizzando allo scadere il gol del 2-1 con una punizione dalla distanza. "Meglio questo scudetto o l'Europa League della Roma? Sicuro meglio l'Europa League" ha spiegato al termine della gara di calciotto, augurando alla squadra di Paulo Fonseca di sollevare in Germania il trofeo continentale.