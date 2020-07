Serie A: morso a Donati, 4 giornate a Patric

Quattro giornate di squalifica e 10 mila euro di multa: e' questa la sanzione decisa dal giudice sportivo della serie A per il laziale Patric, per il morso al braccio a Donati ieri in Lecce-Lazio. Il giudice Gerardo Mastrandrea parla di "un morso al braccio di un avversario, senza procurargli conseguenze lesive, infrazione rilevata dal VAR"