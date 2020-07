È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera. Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. Volevo unirmi a un club come il Psg per vincere dei titoli e progredire ai massimi livelli". Così l'attaccante argentino Mauro Icardi, in una dichiarazione sul sito del club parigino. "È tutto questo che mi ha fatto desiderare di cambiare ed evolvere nella mia carriera" ha aggiunto l'ex interista che il club d'Oltralpe ha riscattato un mese fa.