Il Bayern Monaco a un passo dall'attaccante Sané

Il Bayern Monaco è sul punto di ingaggiare Leroy Sané, attaccante del Manchester City. Per il club tedesco, neocampione di Germania, sarebbe il primo colpo di mercato dell'estate. Secondo Sky Sports De, l'attaccante percepirà uno stipendio di circa 17 milioni a stagione. Una cifra inferiore a quella del centravanti Robert Lewandowski che di milioni a stagione ne guadagna una ventina. Sempre secondo il canale Sky Sports De, Sané non sarà impiegato nel finale di stagione. Il giocatore è reduce da un brutto infortunio che ha condizionato la sua stagione.

Il Bayern Monaco guarda al futuro e oggi ha formalizzato l'ingaggio fino al 2024 del francese Tanguy Kouassi. Il difensore centrale, 18 anni, ha preferito firmare il suo primo contratto da prof con i campioni di Germania invece di restare al Paris SG, club dove è cresciuto. "Secondo noi, è uno dei più grandi talenti d'Europa. La sua posizione preferita è il difensore centrale, ma può giocare anche in altri ruoli. Siamo sicuri che avrà una grande carriera a Monaco e che rafforzerà il nostro team", ha dichiarato il ds del club bavarese, Hasan Salihamidzic. L'allenatore del Psg, il tedesco Thomas Tuchel, si è detto molto dispiaciuto di aver perso un talento che il club parigino ha allevato fino a portarlo ad esordire in prima squadra ma senza riuscire a convincerlo a firmare un contratto. Kouassi ha fatto una dozzina di presenze in questa stagione al Psg, metà delle quali in campionato 1 ma anche in Champions.