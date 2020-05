In diurna 10 gare Serie A su 124, mai a Napoli e Lecce

Sono 10 su 124 le partite di Serie A che si giocheranno alle 17.15, tutte nei turni del fine settimana (l'ultimo di giugno e quattro a luglio), e nessuna di queste sarà a Napoli e Lecce. In attesa che sia ufficializzato il calendario per la ripresa del campionato, a quanto apprende l'ANSA, oltre metà dei match verrà programmata alle 21.30 e una cinquantina alle 19.15. Nessuna squadra, inoltre, giocherà più di due partite in diurna. Juventus-Lazio, big match scudetto del 34mo turno, verrà molto probabilmente scelto come posticipo del lunedì il 20 luglio.

Non ci saranno partite in diurna nel primo fine settimana di gare, il 20 e 21 giugno, quando verranno recuperate quattro partite del 25mo turno, e nemmeno nel fine settimana conclusivo della Serie A, quando le partite verranno spalmate in serale fra sabato 1 e domenica 2 agosto.