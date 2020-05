Chiellini: "Ancora uno o due anni, poi farò il dirigente"

"Penso di avere ancora qualcosa da dare in campo, vedremo se per uno o per duei anni". Ospite di Casa Sky Sport, il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, svela i programmi per il futuro. "L'obiettivo è quello di restare comunque in questo mondo, magari da dirigente - aggiunge il difensore -: il calcio è la mia vita, non è un modo di dire ma la realtà".

Il giocatore bianconero ha ripreso gli allenamenti individuali alla Continassa, dopo l'inattività forzata a causa del Coronavirus. "Sono stati due mesi difficili e strani - racconta -. Ho vissuto il primo mese chiuso nel centro sportivo e in quarantena, poi ho passato un mese con la famiglia. Ho avuto tempo da passare con moglie e figli, forse come non capiterà più. Purtroppo, però, intorno capitavano cose difficili. E' stato proibitivo avere contatti con l'esterno, ma riscopri valori che avevi trascurato".

Inevitabile chiedere a Chiellini della Bbc, la linea difensiva formata con Bonucci e Barzagli, che la scorsa estate ha dato addio al calcio giocato per entrare nello staff di mister Sarri. "Abbiamo fatto la storia recente della Nazionale e della Juventus, ma la nostra forza è stata proprio la coesione - dice - Insieme tiravamo fuori ancor più valori e siamo riusciti ad alzare il livello, oltre al fattore tecnico c'era un fattore empatico tra di noi. E poi dietro un mostro sacro come Buffon.

Ora per motivi anagrafici abbiamo cominciato a perdere qualche pezzo...".