Ok definitivo agli allenamenti LaLiga, da lunedì i tamponi

Il Consiglio superiore degli sport (Csd) spagnolo ha dato il via libera al ritorno agli allenamenti individuali a partire da lunedì prossimo, 4 maggio. L'organismo ha validato l'intero protocollo sanitario che era stato inviato la settimana scorsa al dipartimento guidato dal ministro Salvador Illa. Il testo del protocollo non è stato ancora reso pubblico ma lo sarà a breve, ha reso noto il Csd, "dal momento che si dovrà adattarne il contenuto ai decreti ministeriali che il governo prevede di approvare in questi giorni per l'inizio della 'Fase 0' Di sicuro, a partire da lunedì, "i servizi medici dei club della Liga saranno in grado di eseguire i tamponi sui giocatori per rilevare il virus". Solo in seguito, e comunque nel rispetto delle disposizioni delle autorità, le squadre potranno eventualmente tornare ad allenarsi insieme.