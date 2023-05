Nba: LeBron travolge arbitro, e lui lo prende in giro

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - LeBron James travolge l'arbitro, che sanguina dal labbro e risponde con una presa in giro al campione Nba: "Era 25 anni che aspettavi di farlo, no?...". Tutto è successo durante la gara-3 della finale di Western Conference della Nba, vinta dai Denver Nuggets contro i Los Angeles Lakers.

Durante un ripartenza a 1'16'' dalla fine del secondo quarto, LeBron ha colpito l'arbitro Scott Foster con la spalla sbalzandolo qualche metro indietro, per poi rendersi conto che la sua vittima era fermo, con il labbro insanguinato.

"Tranquilli, è stato un errore", ha detto Foster, tra i piu' longevi arbitri dell'Nba cosi' come LeBron, alla sua ventesima stagione. A quel punto l'asso dei Lakers e' andato a sincerarsi che tutto fosse a posto, e Foster ha rassicurato lui e gli altri mentre veniva curato dai medici: "Grazie, tutto a posto. E' stato un errore. E tu, aspettavi di farlo da 25 anni, vero?", ha concluso rivolto a LeBron (ANSA).