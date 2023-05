Nba: Denver vince anche gara-2 contro i Lakers

Si è acceso nell'ultimo quarto Jamal Murray per contribuire al successo dei Nuggets sui Lakers (108-103) e permettere a Denver di condurre 2-0 nei playoff Nba della Western Conference. Nikola Jokic in tripla doppia (23 punti, 17 rimbalzi, 12 assist), Murray con 37 punti (più 10 rimbalzi), cinque giocatori sopra quota 10 unità: ecco la ricetta del successo, molto simile a quella della prima partita per la franchigia del Colorado.

Ma questa volta è toccato a Murray, e non a Jokic, essere decisivo nell'ultimo quarto segnando 23 punti (6/7 al tiro), di cui quattro su cinque da tre. Per i Lakers LeBron James ha messo a segno 22 punti e 10 assist). Austin Reaves ha aggiunto altrettanti punti e Rui Hachimura, dalla panchina, uno in meno.

I Lakers hanno avuto fino a 11 punti di vantaggio a 9 minuti e 21 secondi dalla fine. A quel punto Murray ha suonato la riscossa e Denver non ha più mollato la presa.I Nuggets saranno in trasferta a Los Angeles per le prossime due partite della serie.