Nba, Banchero eletto miglior 'rookie' dell'anno

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Paolo Banchero è il miglior "rookie" al termine della sua stagione d'esordio nel campionato Nba.

L'italo-americano degli Orlando Magic ha ottenuto 98 voti su 100. Il ventenne (nato a Seattle ma con passaporto italiano, che non ha ancora deciso se giocare o meno per la nazionale azzurra) ha realizzato 20 punti di media, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist, giocando un ruolo chiave nella ricostruzione di Orlando. Nella sua prima partita con la maglia dei Magic, lo scorso ottobre, si è distinto mettendo a segno 29 punti, 9 rimbalzi e 5 assist per poi continuare a confermare il suo talento.

Al secondo posto nella classifica di "Rookie of the year) Jalen Williams (Oklahoma City), mentre al terzo posto si è classificato Walker Kessler (Utah). (ANSA).