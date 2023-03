Nba: Golden State batte Philadelphia, nonostante Embiid

(ANSA) - LOS ANGELES, 25 MAR - Golden State, seppur maltrattata da Joel Embiid (autore di 46 punti), ha battuto Philadelphia (120-112) nel turno del venerdì in Nba, mentre i Grizzlies hanno staccato il biglietto per i playoff a Ovest dominando i Rockets (151-114). E' stato a lungo incerto il confronto tra i campioni uscenti e una delle candidate più serie a succedergli. La squadra avanti nel punteggio è cambiata ben 19 volte. Un corpo a corpo ben riassunto in quello tra Embiid (13/23 ai tiri, 9 rimbalzi, 8 assist) e tutti i Warriors. Jordan Poole nell'ultimo quarto ha segnato 19 dei suoi 33 punti, Stephen Curry non è stato da meno (29 punti, 8 rimbalzi), Klay Thompson ne ha portati 21. E in assenza di James Harden (tendine d'Achille), Tobias Harris (23 punti) e Tyrese Maxey (21) hanno supportato Embiid, che continua il suo mese di marzo a un ritmo di potenziale MVP, con 35 punti di media. Grazie a questa terza vittoria di fila Golden State consolida il sesto posto, l'ultimo che qualifica direttamente ai playoff, e avvicina Phoenix (quinta), sconfitta a Sacramento (135-127), nonostante i 32 punti di Devin Booker.

Nella lotta per i playoff, i Lakers hanno fatto la mossa giusta della giornata battendo (116-111) Oklahoma City, uno dei loro diretti avversari. Anthony Davis (37 punti, 15 rimbalzi) è stato decisivo per L.A. che rimane ottava. I Thunder sono decimi, davanti a Dallas, battuta (117-109) da Charlotte. Per i Mavs è la sesta sconfitta in otto partite.

A Oriente, Milwaukee ha travolto i Jazz (144-116), facendo parlare il collettivo, visto che i cinque titolari hanno totalizzato tra i 17 e i 25 punti, con Grayson Allen il più prolifico. Giannis Antetokounmpo, invece, non è andato lontano (24 punti, 11 assist). Boston (seconda) ha conquistato un quarto successo in cinque partite, piuttosto agevole (120-95) a scapito di Indiana. Jayson Tatum, autore di 34 punti, ha colto l'occasione per stabilire un nuovo record di franchigia, con la sua 40esima partita da almeno 30 punti in questa stagione, superando il leggendario Larry Bird, che l'aveva raggiunto 39 volte nella stagione 1987-'88. Toronto (nona) si è affidata a Pascal Siakam (32 punti) per battere i Pistons (118-97). (ANSA).