Basket: Nba; colpo Philadelphia che in rimonta supera Milwaukee

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - Sei le partite del campionato Nba giocate nella notte italiana e il risultato che spicca è la vittoria di Philadephia in casa dei Milwaukee Bucks (130-133) rimontando da -18. Si ferma così a 16 la striscia di vittorie dei Bucks, che crollano nel finale dopo aver guidato anche con +18 punti nel terzo quarto, ma negli ultimi istanti sono le triple di James Harden e Joel Embiid a fare la differenza.

Harden che chiude con 38 punti, 10 assist e 9 rimbalzi, mentre in casa Bucks non bastano i 34 punti e 13 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo.

Vincono all'overtime, i Toronto Raptors che espugnano il campo dei Washington Wizards 109-116. Top scorer Gary Trent Jr. con 26 punti.

Match senza storia tra i Cleveland Cavaliers e i Detroit Pistons, vinto dai Cavs 114-90. Vittoria anche per i Miami Heat che fermano gli Atlanta Hawks 117-109. Successo per gli Houston Rockets in casa dei San Antonio Spurs per 110-122, con i 28 punti di Devonte' Graham che non bastano agli ospiti. Vittoria anche per i Minnesota Timberwolves che superano in trasferta i Sacramento Kings 134-138, con gli ospiti che guidano per quasi tutto il match e che si impongono con i 27 punti di Anthony Edwards, mentre ai Kings non bastano i 29 di Kevin Huerter.

(ANSA).