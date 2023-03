Eurolega: EA7 Milano-Olympiacos 83-62

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - Il ruggito di Milano. In una stagione disgraziata (con sei indisponibili), con poche soddisfazioni, l'Olimpia si permette il lusso di sconfiggere la capolista Olympiacos (83-62), centrare la quarta vittoria consecutiva (mai accaduto finora) e rientrare nella corsa ai playoff, con l'ottava piazza a tre lunghezze.

La gara, aperta con le celebrazioni per il grande ex Vlado Micov (a cui è stata consegnata la "sua" numero 5) e seguita da un commovente minuto di raccoglimento per le vittime del disastro ferroviario in Grecia, vede Milano sempre avanti, se non per alcuni istanti, grazie ad una difesa che forza 19 perse al migliore attacco d'Europa: la fuga della squadra di Messina arriva ad inizio ripresa con un 12-0 (47-34), firmato Voigtmann (che segna in quel frangente in suoi 5 punti) e poi con un'altra spallata di Baron (18 e 5 assist) che porta il vantaggio a +20 (66-46). Ottimo anche l'apporto degli italiani. Melli fa 10 e tiene a bada lo spauracchio Vezenkov, Ricci (8) e Tonut (7) segnano triple importanti per scavare il solco decisivo. (ANSA).