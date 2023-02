Basket, Nba: Thompson è un trascinatore, 12 triple e Houston ko

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Klay Thompson è il re indiscusso della notte Nba. Il cestista statunitense con nazionalità bahamense trascina i Golden State Warriors al successo casalingo su Houston, realizzando 12 triple e 42 punti. E' lui l'uomo in più dei californiani. Milwaukee deve rinunciare all'apporto di Antetokounmpo, che si ferma, ma riesce ugualmente a piegare su Miami: per i Bucks si tratta della 13/a vittoria consecutiva.

Chicago spazza via Brooklyn, Atlanta va a vincere a Cleveland.

Julius Randle firma 46 punti e permette a New York di vincere sul campo di Washington. Partita infinita, pazza e assurda fra Clippers e Sacramento, una vera e propria maratona che si conclude all'over-time sul 176-175 a favore della squadra ospite (351 in una sola partita). Malik Monk chiude con 45 punti all'attivo e Kawhi Leonard con 44. Risultati: Phoenix-Oklahoma City 124-115 LA Clippers-Sacramento 175-176 (o.t.) Atlanta-Cleveland 136-119 Golden State-Houston 116-101 Minnesota-Charlotte 113-121 Chicago-Brooklyn 131-87 Washington-New York 109-115 Milwaukee-Miami 128-99 (ANSA).