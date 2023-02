Basket, Nba: Fontecchio non basta agli Utah, vincono i LA Lakers

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La notte Nba certifica la crisi profonda dei San Antonio Spurs, che rimediano la 14/a sconfitta consecutiva (record negativo per la franchigia) e si presentano alla pausa dell'All-Star Game come peggio non potevano. Non incidono i 23 punti di Malaki Branham, apparso comunque in crescita. I 7 punti di Simone Fontecchio non evitano la sconfitta agli Utah Jazz, che cadono a Memphis. I Lakers ritrovano LeBron James e tornano al successo su New Orleans. Una tripla doppia del serbo Nikola Jokic lancia in orbita Denver e manda al tappeto Dallas, cui non bastano i 37 punti dello slovano Luka Doncic. Mikal Bridges segna 45 punti che risultano decisivi nell'affermazione di Brooklyn nel match contro Miami.

Risultati: Filadelfia-Cleveland 118-112 Atlanta-New York 101-122 Boston-Detroit 127-109 Brooklyn-Miami 116-105 LA Lakers-New Orleans 120-102 Denver-Dallas 118-109 Memphis-Utah 117-111 Oklahoma City-Houston 133-96 Charlotte-San Antonio 120-110 Indiana-Chicago 117-113 (ANSA).