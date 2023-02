Basket: ancora super Giannis, Milwaukee 10/o successo di fila

(ANSA) - LOS ANGELES, 11 FEB - Decima vittoria consecutiva, in Nba, per i Milwaukee Bucks che, trascinati dal solito Giannis Antetokounmpo (35 punti, 8 rimbalzi e 6 assist) e da Brook Lopez in doppia cifra (22 punti e 15 rimbalzi), hanno battuto i Los Angeles Clippers per 119-106. Ma, nonostante la striscia vincente, ad Est i Bucks rimangono dietro ai Boston Celtics, primi con il 71% di successi contro il 69,6 di Milwaukee. Ieri notte i Celtic, nonostante le assenze per infortunio di Jaylen Brown e Marcus Smart, hanno prevalso sui Charlotte Hornets (fanalino di coda a est) per 127-116, grazie alla grande prova di Jayson Tatum, autore di 41 punti, e di Derrick White, in doppia con 33 punti e 10 assist.

A Sacramento il nuovo arrivato Kyrie Irving è stato subito decisivo per Dallas (terzo successo consecutivo per i Mavericks, ottenuto senza l'apporto di Doncic, rimasto fuori per problemi fisici) nel match in cui gli ospiti hanno vinto per 122-114 contro i Kings. Doppia doppia per Irving con 25 punti e 10 assist. A Miami successo sul filo di lana, per 97-95, degli Heat sugli Houston Rockets grazie a una schiacciata volante di Jimmy Butler a 0"7 dalla fine. Per Miami super prestazione di Tyler Herro con 31 punti, 9 rimbalzi e 8 assist.

Fra le squadre meglio piazzate nelle due Conferences, vincono anche Memphis e Philadelphia, rispettivamente per 128-107 contro Minnesota e per 119-108 con i NY Knicks. I Sixers vincono risalendo da -13, con il contributo decisivo di Tyrese Maxey, che ha chiuso con 27 punti in uscita dalla panchina, cambiando volto alla squadra. Tra i Grizzlies (secondo a Ovest dietro a Denver) contro i Timberwolves brilla invece il solito Ja Morant, con 32 punti, 9 rimbalzi e 9 assist.

Infine Phoenix che, in attesa dell'esordio di Kevin Durant vince 117-104 sul campo degli Indiana Pacers, con tre uomini in doppia cifra: Ayton ne fa 22, Booker 21 e Paul 19. (ANSA).