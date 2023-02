Basket: Nba LeBron nella storia ma i Lakers cadono ancora

(ANSA) - LOS ANGELES, 08 FEB - Mentre LeBron James scriveva una nuova pagina di storia dell'Nba, diventando il capocannoniere di tutti i tempi del torneo, i suoi Lakers perdevano ancora, in casa (133-130) contro Oklahoma City, diretta concorrente nella corsa ai play off. "LBJ" ha chiuso a quota 38 punti e con 38.390 ha scalzato Kareem Abdul-Jabbar di due. Ma la sconfitta di L.A. è tanto più dannosa in quanto i Thunder, spinti da Shai Geilgeous-Alexander (30 punti), hanno colto l'occasione per salire in 11a posizione, due sopra i californiani.

A Denver serata di routine per Nikola Jokic, autore della 19/ma tripla doppia stagionale (20 punti, 16 passaggi, 12 rimbalzi) nella schiacciante vittoria a spese di Minnesota (146-112). Con Michael Porter Jr. a quota 30 pt, i Nuggets, leader incontrastati ad Ovest, hanno avuto fino a 40 lunghezze di vantaggio sui Timberwolves. Memphis ha interrotto la serie di sconfitte a tre, battendo agevolmente Chicago (104-89) grazie alla sua pepita Ja Morant (34 punti) ed al pivot Jaren Jackson Jr. (24), che rappresenterà i Grizzlies all'All-Star Game il 19 febbraio.

A Oriente, la notizia arriva da Brooklyn dove, nonostante la sconfitta dei Nets (116-112) contro Phoenix, il 21enne Cam Thomas ha segnato 43 punti, infilando la terza partita con almeno 40. Ne aveva realizzati 44 sabato contro Washington e 47 lunedì contro i Clippers. È così diventato il giocatore più giovane nella storia della NBA a raggiungere questa prestazione.

Per i Suns continua la risalita a Ovest (quinti) dopo questo terzo successo consecutivo, ottenuto grazie a DeAndre Ayton (35 punti, 15 rimbalzi) e Devin Booker (19 punti). New York, dal canto suo, ha potuto contare su Jalen Brunson (25 pt) per vincere a Orlando (102-98). I Knicks consolidano la 7a posizione, davanti ad Atlanta battuta a New Orleans (116-107).

Brandon Ingram, autore di 30 punti, ha guidato i Pelicans.

(ANSA).