Basket: Eurolega, Milano-Baskonia 89-83

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - E' bagnato dalla vittoria l'ottimo debutto in maglia Olimpia di Napier. L'EA7 Milano interrompe la striscia negativa di cinque partite con il successo contro Baskonia (89-83), cavalcando il miglior Voigtmann di stagione (16, 8 rimbalzi e 4/6 da tre), che segna 4 triple consecutive dopo aver sbagliate le precedenti 23: il tedesco, uscito spesso dalle rotazioni nell'ultimo periodo, sfrutta al meglio l'assenza di Melli (out per noie ai polpacci) ed è decisivo con sei degli 8 punti con cui Milano scappa via nel finale del quarto periodo (da 69 pari a 77-72) tanto da venire salutato dal cori "mvp, mvp" dal Forum. "Abbiamo avuto una stagione difficile - evidenzia Voigtmann -, ho fatto fatica finora ma stasera abbiamo tutti fatto le scelte giuste. Ho segnato qualche tiro e ho preso fiducia". Il resto lo aggiungono Luwawu-Cabarrot (17), Hines (12), Baron (11 e 5 assist) e lo stesso Napier (10 in 18', con 3 assist e 11 di valutazione). "E' una vittoria che ci voleva - ammette coach Messina -. Voigtmann è stato bravissimo, era incredibile e dispiaciuti non riuscisse a performare ai suoi livelli. Siamo riusciti a giocare con calma e tranquillità, questa partita può dirci molto su come continuare a lavorare".

