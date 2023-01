Basket: Eurolega, AS Monaco - EA7 Milano 101-88

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Resta senza vittorie il 2023 dell'EA7 in Eurolega: la sconfitta nel Principato sul parquet del Monaco è la quinta consecutiva e allontana ulteriormente Milano, ultima (6-15), da un posto nei playoff. L'Olimpia, in contro-tendenza con le proprie caratteristiche, gioca di corsa e con buone percentuali ma scopre fatalmente il fianco all'atletismo dei padroni di casa, orchestrati dall'ex con il dente avvelenato Mike James (18 e 10 assist) e cesellati da ben altri cinque giocatori in doppia cifra (19 per Okobo, 15 per Brown, 11 per Donta Hall, Loyd e Diallo). Lo sforzo di Luwawu-Cabarrot (19) non basta perché dopo il pari a quota 70 dopo 28' la spia della riserva si accende per Milano, che incassa un 10-2 che risulterà decisivo: il resto è frutto di una difesa insufficiente che concede 21 canestri sui primi 27 tiri del Monaco e subisce ameno 21 punti ad ogni quarto. "Abbiamo giocato bene per tre quarti - l'analisi di coach Messina -, poi le forze sono venute meno".

Intanto Milano ha individuato il rinforzo per la cabina di regia: Shabazz Napier, playmaker americano 31enne con 345 partite nella Nba, firmerà un contatto di sei mesi con opzione nelle prossime ore. (ANSA).