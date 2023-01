Supercoppa, Calabria: "Il Milan non è triste, voglio il trofeo"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Abbiamo parlato, ma rimaniamo positivi come prima. Non li ho visti né abbattuti, né tristi. Ci sono mancati risultati, ma questo non deve dare pensieri negativi". Il capitano del Milan, Davide Calabria, assicura che la squadra rossonera, alla vigilia del derby che vale la Supercoppa italiana, è concentrata e pronta a riscattarsi da un periodo non facile.

"Chi parla di più in squadra in vista di una finale? Questa squadra si assume le responsabilità. Se vogliamo diventare una grandissima squadra, tutti devono essere partecipi. Quello che ci siamo detti, però rimane nello spogliatoio", dice.

Per Calabria potrebbe essere l'occasione di alzare il primo trofeo da capitano del Milan: "E' un mio obiettivo alzare questa coppa. Prima però dobbiamo dare tutto quello che abbiamo in campo. Il mio sogno è vincere più trofei possibili. Ovviamente anche questo fa parte di un percorso di alti e bassi, giocarmi una finale da capitano è una grande cosa. Ma giocarla è un conto, vincerla è un altro".