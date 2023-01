Basket: Usa; all'asta canotta n.24 di Bryant, stimata 7 milioni

(ANSA) - NEW YORK, 16 GEN - Andrà all'asta la mitica canotta giallo e viola col numero 24 indossata da Kobe Bryant quando giocava con i Los Angeles Lakers. Il suo valore e' stimato fino a sette milioni di dollari. Lo ha reso noto Sotheby's, che gestirà la vendita in programma tra il 2 e 9 febbraio. La 'jersey' originale sarà anche esposta contemporaneamente nelle gallerie della sede newyorkese della casa d'aste.

La canotta dei Lakers ora all'asta è stata indossata da Bryant per 25 partite nella stagione 2007-2008 dell'Nba, durante la quale ha segnato 645 punti. Ma Kobe in carriera ha giocato anche con il numero 8, nei suoi primi anni nella lega: 8 e 24 sono i due numeri che hanno segnato la carriera del 'Black Mamba', il primo giocatore della storia Nba ad aver due numeri ritirati dalla sua franchigia.

La canottiera 8 o 24 dei Lakers ha anche influenzato la cultura popolare diventando sinonimo dell'immagine di Kobe Bryant. Ha ispirato artisti e designer di tutto il mondo ed è stata inoltre raffigurata in decine di murales, tra cui quello più famoso a Los Angeles, realizzato da Jonas Never. Raffigura il campione dopo la vittoria nella partita del 2008 contro i Denver Nuggets: dopo aver segnato un canestro da tre punti Kobe urla e stringe la maglia esultando.

Ora sarà interessante vedere se la canottiera n.24 dei Lakers di Bryant batterà il record della n.23 dei Chicago Bulls che Michael Jordan indossò in gara-uno delle finali Nba del 1998, aggiudicata da Sotheby's, nel settembre dell'anno scorso, per 10,1 milioni di dollari. In quella occasione 'Air' aveva battuto Diego Maradona, la cui maglia indossata in Argentina-Inghilterra dei Mondiali del 1986 era andata aggiudicata, sempre in un'asta di Sotheby's, per 9,3 milioni di dollari. (ANSA).