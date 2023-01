Basket: Eurolega; Segafredo Bologna-Olympiacos 83-85

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Sconfitta in casa, per 83-85, della Segafredo Virtus Bologna nella sfida di Eurolega contro l'Olympiacos Pireo. Match infuocato nel finale, a causa delle decisioni arbitrali nell'ultimo minuto di gioco che costano due falli tecnici per proteste e la conseguente espulsione di Teodosic con i due tiri liberi di Vezenkov che danno la vittoria alla squadra greca. (ANSA).