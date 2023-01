Basket, Eurolega: Olympiacos-Milano 82-66

(ANSA) - MILANO, 06 GEN - Non dice bene all'EA7 Milano la panchina numero 500 di Ettore Messina in Europa: l'Olimpia viene sconfitta al Pireo dall'Olympiacos (66-82) che così aggancia il gruppetto in testa all'Eurolega - Barcellona, Baskonia, Monaco -. Si interrompe, dunque, a tre la striscia di successi per Milano che protesta con rabbia su diverse chiamate arbitrali nel terzo e decisivo quarto. Con l'Olimpia a -3 (43-46), a Messina viene fischiato un fallo tecnico per proteste (mancata infrazione di campo di Walkup) che lancia il break di 13-1 dei greci (59-44 al 30'). "Bravi, bravi", l'ironico commento del coach di Milano rivolto agli arbitri a fine terzo quarto su una mancata sanzione per fallo su Hines che porta ad una tripla dell'Olympiacos (che conta sui 16 punti di Peters).

Le polemiche sugli arbitri però non devono nascondere il passo indietro compiuto da Milano, reduce dal rotondo trionfo a Bologna: appena 6 punti segnati nel terzo quarto (28 complessivi nella ripresa), 21 palle perse e una percentuale così modesta da tre (7/31) sono un fardello troppo pesante per vincere su uno dei campi più ostici di Europa. (ANSA).