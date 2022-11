Nba: show di Doncic, Dallas batte i Warriors e riparte

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Dopo tre vittorie di fila, i Golden State Warriors hanno dovuto abbassare la testa di fronte ai Dallas Mavericks di Luka Doncic, autore di un nuovo show. Lo sloveno, con 41 punti e la 51/a tripla doppia in Nba è stato determinante nel successo dei texani impostisi 116-113 in una delle tre partite disputate la scorsa notte. Riedizione dell'ultima finale della Western Conference, la sfida a Dallas ha mantenuto le promesse: i padroni di casa sono partiti meglio, ma la franchigia di San Francisco era avanti all'intervallo lungo. Doncic ha alzato il ritmo nella terza frazione, però tutto si è deciso nella quarta, con una continua altalena nel punteggio. A 2' dalla fine, Steph Curry (32 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) ha fatto centro da tre portando avanti i Warriors 110-108 ma Doncic ha liberato Hardaway per una tripla e Green ha aumentato il vantaggio, mentre Thompson sulla sirena ha mancato il canestro del pareggio. Dallas ha messo fine a una serie di quattro sconfitte e torna in equilibrio (10-10), appena dietro Golden State (11-11). Il 'big score' della giornata va ai Knicks, che hanno schiacciato i Pistons a Detroit per 140-110.

Mentre New York tiene un passo decente (10-10), Detroit continua la sua via crucis, con sole cinque vittorie su 23 partite. In Oregon, i Los Angeles Clippers hanno conquistato il loro 13/o successo stagionale in 22 partite rimontando nel finale su Portland (118-112).