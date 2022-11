Basket: Nba; per Atlanta e Indiana vittorie all'ultimo respiro

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - Cinque le partite giocate nella notte italiana nel campionato Nba. Tra i risultati spiccano le vittorie all'ultimo canestro di Atlanta (che batte Toronto 124-122 all'overtime grazie al canestro sulla sirena di Griffin) e di Indiana che supera nel finale 114-113 Orlando (con Banchero ancora out). Philadelphia non riesce a completare la rimonta nonostante i 32 punti di Joel Embiid e incassa il ko contro Minnesota (109-112). Non si arresta la corsa dei sorprendenti Utah Jazz di questo inizio stagione, che battono in volata anche Portland a domicilio e grazie a un super Jordan Clarkson (28 punti, 15 dei quali nell'ultimo periodo). C'è spazio anche per Fontecchio, in campo 12 minuti. Per l'azzurro arrivano 3 punti con 1/5 al tiro. Tutto facile per i Clippers che superano i San Antonio Spurs 119-97: 21 punti in soli 15 minuti di gioco per Paul George, fermato poi da un problema al ginocchio, mentre Kawhi Leonard parte in quintetto e chiude con 11 punti in 22 minuti. (ANSA).