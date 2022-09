Mondiali donne: Australia e Cina in semifinale

(ANSA) - ROMA, 29 SET - L'Australia ha battuto il Belgio 86-69 e nella semifinale dei Mondiali di basket femminile, in corso proprio a Sydeny, affronterà la Cina, che aveva superato la Francia 85-71. Nessuna squadra europea sarà quindi in lotta per le medaglie, visto che l'altra semifinale metterà di fronte Stati Uniti, vincitori delle ultime tre edizioni, e Canada.

(ANSA).