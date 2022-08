Tra un mese Eurobasket, azzurri da domani in raduno

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Comincia domani a Pinzolo (Trento) il raduno della nazionale di basket in vista degli Europei, appuntamento preceduto dalla doppia amichevole con la Francia (a Bologna il 12 agosto e a Montpellier il 16), un torneo ad Amburgo (19 e 20 agosto), e le due gare di qualificazione ai Mondiali 2023 (il 24 agosto contro l'Ucraina, il 27 con la Georgia).

Un agosto pieno di impegni per la nazionale guidata da Gianmarco Pozzecco, che l'1 settembre affronterà l'Estonia a Assago (Milano) nella prima sfida della 41/a edizione della rassegna continentale. Nel girone C ospitato dal capoluogo lombardo ci sono anche la Grecia di Antetokounmpo, la Croazia, l'Ucraina e della Gran Bretagna, con le prime quattro che saranno ammessi agli ottavi che aprono la fase delle gare a eliminazione diretta.

A Milano, lo stesso giorno, sarà inaugurata in piazza Duomo la Fan Zone di EuroBasket 2022, arena da oltre 1.300mq che accoglierà gli appassionati di basket con una moltitudine di show e intrattenimenti, accomunati dal tema della palla a spicchi.

Dall'1 all'8 settembre, giornata di chiusura, la Fan Zone organizzata sarà aperta dalle 10 alle 20.00, con una fitta scaletta di eventi collaterali (ANSA).