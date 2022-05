Nba: tre europei nel quintetto ideale stagionale

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Un greco, un serbo e uno sloveno sono stati scelti nel quintetto ideale della stagione 2021/22 della Nba, secondo i voti espressi da cento rappresentanti dei media: si tratta di Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Nikola Jokic (Denver) e Luka Doncic (Dallas), ai quali si aggiungono gli statunitensi Devin Booker (Phoenix) e Jayson Tatum.

Il colosso dei Bucks ha ottenuto il 100% delle preferenze per far parte del quintetto migliore, mentre Jokic, da poco nominato mvp della stagione, e Doncic 'solo' l'88%. Nel quintetto di riserva compaiono, per ordine di preferenze, Joel Embiid (Philadelphia), Ja Morant (Memphis), Kevin Durant (Brooklyn), Stephen Curry (Golden State) e DeMar DeRozan (Chicago). Di un ipotetico terzo team fa parte la star dei Lakers LeBron James, insieme con Pascal Siakam, (Toronto), Trae Young (Atlanta), Chris Paul (Phoenix) e Karl-Anthony Towns (Minnesota). (ANSA).