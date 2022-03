Denunciato giocatore Reyer Venezia, 40 km contromano su A27

(ANSA) - TREVISO, 31 MAR - Un giocatore della Reyer Venezia, Victor Sanders, 27 anni, ha percorso questa mattina oltre 40 chilometri contromano lungo l'autostrada A27, entrando al casello di Venezia Est, finché è stato fermato dalla Polizia stradale, nelle vicinanze di Conegliano (Treviso).

Le immediate segnalazioni da parte di altri conducenti lungo l'arteria autostradale hanno permesso alla società concessionaria Aspi di attivare gli avvisi luminosi sulla tratta, e di evitare che si verificassero incidenti. Sanders è stato denunciato, in attesa di comprendere le ragioni del suo gesto.

In una nota, la Reyer Venezia "si dissocia e deplora con assoluta fermezza la condotta del proprio tesserato coinvolto", e annuncia che "adotterà i più opportuni provvedimenti, offrendo in ogni caso la propria più ampia disponibilità e collaborazione alle Autorità competenti". (ANSA).