Basket: Nba; Young è travolgente, Gallinari ci mette del suo

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Nelle quattro partite che hanno scaldato la notte Nba brilla la stella di Trae Young, protagonista assoluto sul parquet del Madison Square Garden. Il playmaker degli Atlanta Hawks realizza 45 punti, ai quali si aggiungono i 32 di Bogdan Bogdanovic, e propizia il successo della compagine georgiana sul campo di New York. Al successo contribuisce anche Danilo Gallinari: l'azzurro confeziona la prima doppia doppia stagionale, chiudendo con 10 punti e 10 rimbalzi. Il 'Gallo' non è preciso al tiro, ma regala 3 assist ai compagni nei 30' che il coach McMillan gli regala. Golden State, privo di Curry, cade a Orlando; Milwaukee liquida Chicago e Nikola Jokic trascina Denver (30 punti) in casa contro i Los Angeles Clippers.

Risultati: Denver-LA Clippers 127-115 New York-Atlanta 111-117 Orlando-Golden State 94-90 Milwaukee-Chicago 126-98. (ANSA).