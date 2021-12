Nba: Atlanta decimata dal Covid, New York vince 101-87

(ANSA) - ROMA, 25 DIC - I New York Knicks hanno battuto gli Atlanta Hawk per 101-87 nel primo degli incontri della giornata di Natale in Nba. La squadra di Atlanta si è presentata in campo con enormi falle nella rosa a causa del Covid. Ben otto, infatti, i giocatori sottoposti al protocollo di sicurezza, tra i quali Danilo Gallinari, la stella Trae Young, Kevin Huerter, DeAndre Hunter e Onyeka Okongwu.

Al Madison Squadre Garden, New York, priva dell'infortunato Derrick Rose, ha preso un vantaggio di nove punti nel primo quarto sul quale ha costruito la 15/a vittoria di una stagione non brillante mentre Atlanta ha incassato la 17/a sconfitta (contro 15 successi). (ANSA).