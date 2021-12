Nba: ko Brooklyn con Houston, Jokic ne fa 39

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - Continua a stupire Houston: i Rockets hanno ottenuto contro i Brooklyn Nets (114-104) il settimo successo di fila dopo una lunga serie di sconfitte consecutive in questa prima parte di stagione. Nella notte un super Nikola Jokic da 39 punti, 11 assist e 11 rimbalzi ha portato alla vittoria all'overtime dei Denver Nuggets sui New Orleans Pelicans (120-114). I Miami Heat superano i Milwaukee Bucks (113-104) con un Caleb Martin che ottiene il suo massimo in carriera (28 punti). Ottengono la 21/a vittoria su 25 partite giocate i Golden State Warriors, superando per 104-94 i Portland Trail Blazers, alla settima sconfitta nelle ultime otto gare.

Con i 24 punti di Darius Garland e i 16 con 9 rimbalzi di Evan Mobley i Cleveland Cavaliers hanno superato Chicago per 115-92. Ai Bulls è pesata l'assenza di quattro giocatori causa Covid, tra i quali DeMar DeRozan. Ottengono il 16/o successo di fila i Philadelphia 76ers, superando per 110-106 i Charlotte Hornets con un Joel Embiid da 32 punti. Gli Indiana Pacers hanno battuto per 122-102 i New York Knicks, dominando la gara dall'inizio grazie ai 23 punti di Chris Duarte, ai 22 di Myles Turner e ai 21 con 11 rimbalzi e 5 assist di Domantas Sabonis. A meno di dieci secondi dalla sirena Mike Muscala infila la tripla che sancisce il sorpasso di Oklahoma City sui Toronto Raptors (110-109), la seconda vittoria consecutiva per i Thunder.

Vittoria all'overtime per i Washington Wizards contro i Detroit Pistons (119-116) grazie ai 26 punti di Kyle Kuzma e ai 25 di Bradley Beal. Contro i Memphis Grizzlies i Dallas Mavericks sono tornati al successo (per 104-96) dopo tre sconfitte consecutive grazie anche a un Luka Doncic da 26 punti e 8 rimbalzi. I Los Angeles Clippers battono per 114-111 i Boston Celtics pur senza Paul George (infortunato) e grazie a un super Brandon Boston Jr.

da 27 punti e 4 recuperi. Quinta vittoria consecutiva per gli Utah Jazz che hanno avuto vita facile con i Minnesota Timberwolves (136-104) grazie anche a un Donovan Mitchell da 36 punti. I Sacramento Kings provano ad avvicinarsi alla zona playoff superando gli Orlando Magic per 142-130, con un De'Aaron Fox da 33 punti. (ANSA).