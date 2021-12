Basket: Nba; altra sconfitta per gli Hawks di Gallinari

(ANSA) - ROMA, 06 DIC - Quattro incontri nella notte in Nba con Danilo Gallinari in campo ma sconfitto in casa insieme con i suoi Atlanta Hawks dagli Charlotte Hornets, che pure avevano quattro giocatori, di cui tre titolari, indisponibili perchè contagiati dal Covid. Gli Hornets si sono imposti 130-127, con Miles Bridges miglior marcatore (32 punti) seguito da Kelly Oubre (28). Gallinari ne ha messi a segno 17, mentre il più prolifico dei suoi è stato John Collins (31).

Sesto successo di fila per gli Houston Rockets - contro New Orleans (118-108) - che hanno segnato così un nuovo record per una squadra che in precedenza aveva perso 15 match consecutivi.

In un'altra partita, Donovan Mitchell ha segnato 35 punti e Rudy Gobert ha conquistato 20 rimbalzi per dare la vittoria gli Utah Jazz contro i Cleveland Cavaliers (109-108), che pure hanno mancato il tiro del possibile sorpasso a tre secondi dalla fine dopo essere stati sotto di 15 a inizio del quarto periodo. Infine, i Toronto Raptors hanno battuto i Washington Wizards 102-90.

