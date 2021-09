Basket: Eurolega, AX Milano-Cska Mosca 84-74

L'Ax Milano festeggia nel migliore dei modi il 62esimo compleanno di Ettore Messina: dopo la torta alla panna mangiata in tarda mattinata nella palestra secondaria, l'Olimpia si prende lo scalpo del Cska Mosca nella prima giornata di Eurolega (84-74). E il Forum, tornato a pulsare dopo un anno e mezzo con la riapertura parziale dei palazzetti, trova un nuovo idolo: se Melli si ripresenta ai tifosi milanesi dopo 7 anni in maniera monumentale (15 punti e 24 di valutazione), Ricci debutta nella coppa più importante con minuti di qualità e sostanza, bloccando il totem Shengelia e raccogliendo un'ovazione prolungata dagli spalti.

Milano fatica in avvio e va sotto di 9 punti (13-21), complice anche la raffica di liberi (10) tirati in pochi minuti dagli ospiti. Ma Melli e l'esordiente Hall (11) ricuciono lo scarto con l'americano che firma il sorpasso sul 43-40. Le squadre non si risparmiano e si scambiano mini-parziali in una gara dai ritmi concitati e contatti duri (ne fa le spese Milutinov, out per una torsione del ginocchio): Shields (17), Hines (13) e Rodriguez (17, per lui 300esima presenza in Eurolega) aumentano i colpi e infilano il break giusto a cavallo tra il terzo e quarto periodo (74-63 al 35') e l'Olimpia non si volta più indietro, anche grazie ad una difesa che tiene i campioni di Russia ad appena 29 punti nella ripresa. Per la gioia di Giorgio Armani e dei circa 4mila spettatori del Forum.