Clippers e Hawks in vantaggio 3-2 nei playoff Nba

Due vittorie esterne nelle due gare-5 in programma nella notte: Atlanta sbanca Philadelphia (106-109) dopo essere stata sotto anche di 26 punti, con un Trae Young trascinatore e un ottimo Danilo Gallinari. Senza Kawhi Leonard, invece, è Paul George a caricarsi la squadra sulle spalle e regalare con i suoi 37 punti e 16 rimbalzi il match point casalingo in gara-6 ai Los Angeles Clippers (con Utah Jazz finisce 111-119).

Gallinari è il miglior marcatore degli Hawks dalla panchina, con un punto in più (16) di quelli realizzati dal suo ex compagno ai Clippers (Lou Williams 15). L'azzurro tira benissimo - 6/10 dal campo con 3/4 dalla lunga distanza, pur sbagliando (cosa rarissima) uno dei due liberi tirati, ma contribuisce anche con 8 preziosissimi rimbalzi ed è tra gli artefici del grande parziale di Atlanta nell'ultimo periodo.