Basket: a Sky i diritti Eurolega e EuroCup fino al 2024

Sky annuncia l'acquisizione dei diritti di due delle principali competizioni europee di basket maschile a livello di club: la Turkish Airlines EuroLeague e la 7 DAYS EuroCup, per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Per le prossime tre stagioni, su Sky e NOW sarà quindi possibile assistere alle sfide dell'EuroLega e dell'EuroCup di basket maschile. Oltre ai match live, su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le rubriche dedicate al basket internazionale, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.

Con l'EuroLega e l'EuroCup maschili, si arricchisce ancora di più l'offerta di Sky dedicata al basket, che già comprende le competizioni delle squadre nazionali FIBA, tra cui, nel 2021, gli Europei Femminili, con protagoniste le nazionali italiane maschile e femminile, oltre ovviamente allo spettacolo del campionato professionistico americano del Basket NBA.

Nel triennio 2021/2024, Sky e NOW offriranno un ampio numero di partite a stagione di calcio nazionale e internazionale, con 114 partite di Serie A, tutte le partite del Campionato di Serie B, più di 400 match di UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League, insieme a tre grandi campionati internazionali come la Ligue 1, la Bundesliga e la Premier League per la prossima stagione. Senza dimenticare il resto del grande sport in diretta, con motori, basket, tennis, rugby, golf e molto altro.